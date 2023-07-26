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03:07, 26 июля 2023Мир

Названы следующие четыре страны-кандидата на выход из Евросоюза

Политолог Макеева спрогнозировала выход Франции, Германии, Венгрии и Польши из Евросоюза

Фото: Баранов Владимир / Globallook Press

Четыре страны могут задумываться о выходе из Евросоюза (ЕС), следующими кандидатами считают Францию, Германию, Венгрию и Польшу. Об этом рассказала заместитель директора Центра геополитических экспертиз, политолог Наталья Макеева в беседе с Ura.ru.

«Гипотетически может начать задумываться о выходе из ЕС Франция. В какой-то момент может начать задумываться Польша. Но это только в том случае, если Россия берет Украину под полный военно-политический контроль и начинает вставать вопрос о статусе Польши», — отметила Макеева.

Политолог добавила, что Германия может желать сепарироваться от ЕС, поскольку является сильным самодостаточным государством и от членства она приобретает больше хлопот, нежели преимуществ. Венгрия, по мнению эксперта, покинет Евросоюз в течение двух лет.

Также политолог охарактеризовала сам Европейский союз, назвав его «марионеточной структурой» и «глобалистским проектом», который отбирает суверенитет у вошедших в него стран.

Ранее экс-глава Центробанка страны Андраш Симор оценил вероятность выхода Венгрии из ЕС. Он посчитал, что шансы на свершение такого шага в 2023 году возросли на 20-30 процентов.

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    Александра Синицына
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