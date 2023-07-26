Названы причины многочисленных потерь ВСУ

WSJ: большое число неподготовленных мобилизованных в рядах ВСУ увеличивает потери

Неожиданно «плотные» минные поля представляют собой серьезную проблему для Вооруженных сил Украины (ВСУ), наибольшему риску подвергаются саперы, хотя в целом число раненых и так растет. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Как указывает WSJ, причиной, по которой потери ВСУ увеличиваются, можно назвать и то, что среди мобилизованных есть много неподготовленных бойцов.

Ранее газета The Washington Post писала, что ВСУ в боях ежемесячно теряют от 1 тысячи до 10 тысяч беспилотных летательных аппаратов.