Fakt: польский генерал Скшипчак заявил о возможности России окружить ВСУ в Донбассе

У российских военных на харьковском направлении появились свежие силы, что дает им возможность организовать обход с фланга и окружить всю группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Об этом заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в беседе с газетой Fakt.

По словам военного, перед российскими войсками стоит задача как можно скорее вытеснить украинцев за реку Оскол, что позволит им достичь двух целей. Во-первых, они получат часть Харьковской области, а во-вторых, создадут угрозу обхода всей украинской армии, которая находится в Донбассе.

Ранее на Украине обвинили НАТО в подталкивании ВСУ к контрнаступлению, обреченному на провал. Экс-советник бывшего президента Украины Соскин считает, что Зеленский потакает западным кураторам, которые готовы пожертвовать страной.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что контрнаступление украинских войск идет медленнее, чем предполагалось на этапе планирования. Он пояснил, что медленный ход наступления украинской армии связан, в частности, с нехваткой боеприпасов и систем противовоздушной обороны. При этом Резников уточнил, что беспокойства у него это не вызывает, поскольку убеждение, что контрнаступление должно быть быстрым, является ошибочным. Министр подчеркнул, что боевые действия — это не компьютерная игра.