Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:58, 26 июля 2023Мир

В Польше заявили о возможности России окружить группировку ВСУ в Донбассе

Fakt: польский генерал Скшипчак заявил о возможности России окружить ВСУ в Донбассе
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Reuters

У российских военных на харьковском направлении появились свежие силы, что дает им возможность организовать обход с фланга и окружить всю группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Об этом заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в беседе с газетой Fakt.

По словам военного, перед российскими войсками стоит задача как можно скорее вытеснить украинцев за реку Оскол, что позволит им достичь двух целей. Во-первых, они получат часть Харьковской области, а во-вторых, создадут угрозу обхода всей украинской армии, которая находится в Донбассе.

Ранее на Украине обвинили НАТО в подталкивании ВСУ к контрнаступлению, обреченному на провал. Экс-советник бывшего президента Украины Соскин считает, что Зеленский потакает западным кураторам, которые готовы пожертвовать страной.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что контрнаступление украинских войск идет медленнее, чем предполагалось на этапе планирования. Он пояснил, что медленный ход наступления украинской армии связан, в частности, с нехваткой боеприпасов и систем противовоздушной обороны. При этом Резников уточнил, что беспокойства у него это не вызывает, поскольку убеждение, что контрнаступление должно быть быстрым, является ошибочным. Министр подчеркнул, что боевые действия — это не компьютерная игра.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Госдеп подтвердил ранение американца Рида на Украине. Что известно об участнике обмена заключенными между США и Россией?

    В США рассказали о возможных последствиях участия Рида в боях на Украине

    Названы следующие четыре страны-кандидата на выход из Евросоюза

    В Польше заявили о возможности России окружить группировку ВСУ в Донбассе

    Российский режиссер умер на приеме у врача

    Дерматолог запретила прикладывать подорожник к комариному укусу

    Маск пообещал сделать Twitter самым ценным брендом в мире

    В России предложили запретить деятельность коллекторов

    Байден вновь оговорился насчет жертв коронавируса в США

    Женщине дали совет после отказа мужа заниматься сексом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости