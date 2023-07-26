Выявлен основной механизм снижения работы мозга с возрастом

Science Signaling: мутация в определенном белке вызвала ухудшение работы мозга с возрастом

Ученые из Университета Колорадо Аншутц выявили основной механизм, приводящий к ухудшению работы мозга с возрастом. Результаты работы описаны в статье, опубликованной в журнале Science Signaling.

В ходе исследования на животной модели мышей авторы заметили, что некорректная регуляция определенного белка, находящегося в мозге, может приводить к существенным нарушениям в способности к обучению и в сохранении памяти. В частности, мутации в белке CaMKII вызвали у подопытных такие же когнитивные эффекты, которые происходят при старении. Обычно у пожилых пациентов наблюдается процесс, известный как S-нитрозилирование. Именно он и провоцирует модификацию специфических белков мозга, включая CaMKII.

Специалистам удалось доказать, что изменений в CaMKII уже достаточно, чтобы вызвать нарушения в синаптической пластичности мозга. Кроме того, процесс старения уменьшает количество оксида азота в организме, что затем приводит к сокращению нитрозилирования, связанного с памятью и способностью получать новые навыки.

Открытие может лечь в основу разработки новых препаратов и методов терапии, которые будут направлены на правильное нитрозилирование белка. В конечном итоге медики смогут лечить или профилактировать снижение когнитивных функций. Однако это может оказаться эффективной стратегией только в случае естественного возрастного спада способностей, а не при деменции.