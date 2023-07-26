Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
19:02, 26 июля 2023Экономика

Стала известна судьба преемника Zara в России

Минпромторг: сеть магазинов одежды Maag не уйдет с российского рынка

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Преемник бренда Zara, сеть магазинов одежды Maag не собирается покидать российский рынок или закрывать магазины в России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Минпромторга.

В министерстве сообщили, что первые месяцы работы торговых точек показывают положительную динамику продаж. Там также отметили, что для компании установлен показатель эффективности в виде открытия 240 магазинов в России. В настоящее время в стране работают 242 магазина, отметили в пресс-службе.

Ранее Telegram-канал Mash писал, что Maag собирается закрыть часть магазинов в России из-за убытков. По данным канала, за три месяца работы выручка магазинов оказалась ниже, чем у Zara. Так, до ухода из страны испанский ретейлер получал по два-три миллиона рублей ежедневно, а Maag удается заработать по 300-400 тысяч.

Вице-президент «Союза торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан» Павел Люлин заявлял, что не наблюдает активного спроса на товары нового бренда, поскольку они отличаются от ассортимента Zara. При этом эксперт отметил, что магазины из-за этого закрывать не планируют.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Черкасова
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ рассекретила архив о раскрытии плана по «Цитадели» перед Курской битвой

    Петербургские градозащитники попросили помощи у Лукашенко

    В России водитель с 18 детьми устроил гонки с полицией на неисправном автобусе

    Популярная российская блогерша пожаловалась на раздражающие просьбы подписчиков

    Родителей прокатившихся на диване самокатчиков накажут в Москве

    В России создали несгораемую и незамерзающую экипировку для спасателей в Арктике

    Футболист пробил легкое после столкновения с голкипером МЮ во время матча

    Мужчина попытался устроить человеческое жертвоприношение

    Глава Минобороны Украины назвал направления подготовки бойцов ВСУ в Испании

    Стало известно о взрывах в Хмельницкой области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости