Стала известна судьба преемника Zara в России

Минпромторг: сеть магазинов одежды Maag не уйдет с российского рынка

Преемник бренда Zara, сеть магазинов одежды Maag не собирается покидать российский рынок или закрывать магазины в России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Минпромторга.

В министерстве сообщили, что первые месяцы работы торговых точек показывают положительную динамику продаж. Там также отметили, что для компании установлен показатель эффективности в виде открытия 240 магазинов в России. В настоящее время в стране работают 242 магазина, отметили в пресс-службе.

Ранее Telegram-канал Mash писал, что Maag собирается закрыть часть магазинов в России из-за убытков. По данным канала, за три месяца работы выручка магазинов оказалась ниже, чем у Zara. Так, до ухода из страны испанский ретейлер получал по два-три миллиона рублей ежедневно, а Maag удается заработать по 300-400 тысяч.

Вице-президент «Союза торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан» Павел Люлин заявлял, что не наблюдает активного спроса на товары нового бренда, поскольку они отличаются от ассортимента Zara. При этом эксперт отметил, что магазины из-за этого закрывать не планируют.