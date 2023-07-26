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09:47, 26 июля 2023Ценности

Стало известно о планах закрытия магазинов заменившего бренда Zara в России

Руководство заменившего Zara в России Maag планирует закрыть часть магазинов из-за убытков

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Руководство бренда Maag, который заменил Zara в России, планирует закрыть часть магазинов в России из-за убытков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Так, изданию стало известно, что по итогам первых трех месяцев работы торговых точек выручка оказалась ниже, чем у испанского ретейлера. Отмечается, что до ухода из страны Zara зарабатывала на продажах по два-три миллиона рублей ежедневно, а Maag делает продажи в день на 300-400 тысяч рублей.

Кроме того, на данный момент сотрудники магазинов получают примерно в пять раз меньше, чем раньше. В связи с этим они стали увольняться из компании. Также уточняется, что желание персонала работать больше пресекается начальством.

В апреле звездный стилист Алеко Надирян оценил пришедший на смену Zara бренд Maag. Эксперт рассмотрел мужскую коллекцию одежды и заявил, что для Maag рискованно позиционировать себя «русским аналогом Zara». «Потому что сравнения не избежать и риск разочарования у клиентов больше из-за высоких ожиданий. Это большая ответственность», — объяснил он.

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    Мария Винар
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