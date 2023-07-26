Возможное закрытие магазинов заменившего бренда Zara в России прокомментировали

«Известия»: возможное закрытие части магазинов Maag в России не планируется

Вице-президент «Союза торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан» Павел Люлин прокомментировал возможное закрытие части магазинов Maag, который заменил Zara в России. Об этом сообщают «Известия».

Эксперт рассказал, что у покупателей не наблюдается повышенный спрос на товары аналога испанского бренда, но прекращение работы сети пока не планируется. «Можно подтвердить, что дела с продажами у них идут не очень хорошо, поскольку ассортимент сильно отличается от того, что предлагала Zara. Тем не менее говорить о закрытии спустя три месяца после открытия, на наш взгляд, еще рано», — заявил он.

В то же время Люлин отметил, что другие российские бренды после ухода западных марок повысили свои показатели по объему продаж. «Сейчас у Maag оборот в среднем ниже раза в два. Это притом что российские марки, которые после ухода западных резко пошли в гору, такие как Gloria Jeans, BeFree, Love Republic, в новых концепциях могут продавать по 20-40 миллионов рублей», — уточнил собеседник издания.

Ранее стало известно, что руководство бренда Maag, который заменил Zara в России, планирует закрыть часть магазинов в России из-за убытков. По итогам первых трех месяцев работы торговых точек выручка оказалась ниже, чем у испанского ретейлера. Отмечается, что до ухода из страны Zara зарабатывала на продажах по два-три миллиона рублей ежедневно, а Maag делает продажи в день на 300-400 тысяч рублей.