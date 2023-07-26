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12:09, 26 июля 2023Наука и техника

Найдена новая причина ускоренного старения

Nature Aging: нарушение работы иммунных клеток связали с ускоренным старением

Фото: Inside Creative House / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Медицинской школы Университета Вирджинии нашли важную причину, которая ускоряет старение. Исследование, опубликованное в журнале Nature Aging, показывает, что контроль хронического воспаления может привести к более долгой и здоровой жизни, а также к созданию новых профилактических мер против болезней сердца и нейродегенерации мозга.

В ходе работы авторам удалось обнаружить, что хроническое воспаление, которое сопровождает пожилых людей и ответственно за развитие многих возрастных заболеваний, вызвано неправильной передачей сигналов кальция в митохондриях определенных иммунных клеток — макрофагах. Митохондрии — источник энергии всех клеток, а их работа в значительной степени зависит от передачи сигналов кальция.

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Команда предположила, что увеличение потребления кальция макрофагами может предотвратить воспаление и его последствия. Поскольку макрофаги находятся во всех органах организма, включая мозг, воздействие на них препаратами может помочь замедлить возрастные нейродегенеративные заболевания.

Механизм, вызывающий возрастные изменения в макрофагах, и в относительно здоровом организме может сделать клетки склонными к хроническому воспалению низкой выраженности. А в тот момент, когда иммунные клетки сталкиваются с патогеном или повреждением тканей, они могут стать гиперактивными, приводя к воспалению.

Исследователи считают, что открытие можно применить не только к макрофагам, но и к многим другим типам иммунных клеток, синтезируемых в костном мозге. Это означает, что сократить последствия старения потенциально возможно через стимулирование функционирования этих клеток.

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    Елена Апазиди
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