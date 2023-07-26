В Башкирии из заповедника в дикую природу выпустили маралов

Из Башкирского заповедника 21 июля в дикую природу выпустили маралов

21 июля из Башкирского заповедника в четвертый раз на волю выпустили завезенных с Алтая маралов. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на сотрудников заповедника.

Отмечается, что оленей выпускают в дикую природу, когда они подрастают и становятся крепче. Благодаря этому маралы могут быстрее адаптироваться к окружающей среде. Годовалым оленятам перед выпуском дают идентификационные номера. Таким образом можно узнать возраст, пол и кличку каждого животного. «Мы очень надеемся, что выпущенные маралы с легкостью приспособятся к новым условиям и будут увеличивать популяцию», — говорят в заповеднике.

Ранее сообщалось, что переднеазиатского леопарда по кличке Чилмас-Чермен, который родился в Центре восстановления леопардов Сочинского национального парка, выпустили в дикую природу в Северной Осетии. Ожидается, что он поможет сформировать на Центральном Кавказе полноценную размножающуюся группировку леопардов.