Родившегося в Сочи леопарда выпустили в дикую природу в Северной Осетии

Переднеазиатского леопарда Чилмаса-Чермена выпустили в дикую природу в Северной Осетии

Переднеазиатского леопарда по кличке Чилмас-Чермен, который родился в Центре восстановления леопардов Сочинского национального парка, выпустили в дикую природу в Северной Осетии. Об этом сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на координатора проекта по восстановлению кавказского барса в Северной Осетии Мадину Сланову.

По ее словам, хищника выпустили на волю в Турмонском заказнике. Ожидается, что он поможет сформировать на Центральном Кавказе полноценную размножающуюся группировку леопардов.

«У нас есть традиция давать прибывающим к нам кавказским барсам национальные имена, — двойные имена встречаются также и в осетинских семьях. Чилмасу уже дали в Осетии имя Чермен, и, уверены, оно приживется, будет вызывать хорошие ассоциации с известным национальным героем», — рассказала Сланова.

Ранее в июле в дикую природу выпустили сестру Чилмаса — самку по кличке Ачипсе. Как отмечали специалисты, Ачипсе очень скрытная, как и полагается самкам ее вида.

Ачипсе и Чилмас родились в июля 2021 года у леопардов Филоу и Шивы, которые прибыли в сочинский центр из Швеции. Перед выпуском хищники прошли специальную программу подготовки к жизни в диких условиях и тестирование на охотничье поведение и реакцию на человека и домашний скот.