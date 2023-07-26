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19:08, 26 июля 2023Наука и техника

Пистолеты МПЛ и МПЛ1 прошли проверку качества в Росгвардии

«Калашников»: опытную эксплуатацию пистолетов МПЛ и МПЛ1 в Росгвардии успешно завершили

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Опытную эксплуатацию модульных пистолетов Лебедева МПЛ и МПЛ1 производства Ижевского механического завода в Росгвардии успешно завершили. Проверку качества провели сотрудники СОБР «Булат» Главного управления Росгвардии по Московской области. Об этом сообщила пресс-служба концерна «Калашников».

Отмечается, что пользователи высоко оценили удобство обращения и параметры результативности стрельбы. В ходе эксплуатации подтвердили возможность крепления навесного оборудования и безотказность работы с боеприпасами 7Н21-01, 7Н21-02 калибра 9 миллиметров и патронами повышенной точности.

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«Эргономика пистолета позволяет производить стрельбу и перезарядку пистолета без повреждения рук стреляющего. Короткий ход и мягкий спуск спускового крючка уменьшает время до произведения первого выстрела и увеличивают скорострельность. Большой плюс в том, что пистолет имеет возможность крепления дополнительного оборудования (фонарик, коллиматор) и не вызывает затруднений при неполной сборке-разборке. Образец удобен в применении, за все время апробации не было ни одного "утыкания и задержки" при стрельбе», — сказал врио командира СОБР «Булат» полковник полиции Александр Б.

Представители заказчика также отметили требующие доработки элементы оружия. В частности, по итогу опытной эксплуатации в конструкцию внесут изменения, направленные на снижение усилия снаряжения магазина, улучшение работы его кнопки, увеличение усилия переключения предохранителя и повышение надежности крепления прибора снижения звука стрельбы в модификации МПЛ1. В концерне уточнили, что большинство предложений реализуют уже в этом году, а самые трудоемкие — до апреля 2024 года. После этого снова проведут заводские и типовые испытания пистолетов.

Ранее в концерне «Калашников» сообщили, что Ижевский механический завод планирует начать серийное производство нового пистолета «Удав» калибра 9 миллиметров до конца 2023 года. Установочную партию пистолетов «Удав» испытают в тяжелых условиях.

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    Даниил Иринин
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