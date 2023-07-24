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16:08, 24 июля 2023Наука и техника

Серийное производство пистолета «Удав» начнут до конца года

«Калашников»: серийное производство пистолета «Удав» планируют начать до конца 2023 года

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Ижевский механический завод (ИМЗ, входит в концерн «Калашников») планирует начать серийное производство нового пистолета «Удав» калибра 9 миллиметров до конца 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

Отмечается, что ИМЗ изготовил первую партию пистолетов и приступает к квалификационным испытаниям изделия. Установочную партию пистолетов «Удав» испытают в условиях запыления и дождя, а также при температурах от плюс 50 до минус 50 градусов.

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«Выражаю признательность всему коллективу, благодаря которым ИМЗ готов к серийному производству нового пистолета для нашей армии, что, уверен, подтвердят квалификационные испытания первой партии. Наш следующий шаг — выйти на серийное производство до конца 2023 года и обеспечить его стопроцентное качество», — приводят в сообщении слова временного управляющего директора ИМЗ Валентина Каргина.

В январе стало известно, что Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в рамках выполнения гособоронзаказа передал Минобороны России очередную партию пистолетов «Удав».

В том же месяце в концерне «Калашников» сообщили, что ИМЗ готов к серийному производству пистолета Лебедева компактного (ПЛК).

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    Даниил Иринин
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