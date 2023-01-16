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20:55, 16 января 2023Наука и техника

«Калашников» рассказал о готовности к производству нового пистолета

«Калашников» сообщил о готовности «Ижмеха» к серийному производству пистолета ПЛК

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Ижевский механический завод («Ижмех», входит в концерн «Калашников») готов к серийному производству пистолета Лебедева компактного (ПЛК). Об этом сообщила пресс-служба концерна.

Отмечается, что предприятие успешно провело квалификационные испытания ПЛК в интересах МВД России, подтвердив готовность «Ижмеха» к серийному производству пистолета. Также предприятие досрочно выполнило государственные оборонные контракты по поставкам пистолетов Ярыгина российским силовым ведомствам.

Кроме того, «Ижмех» провел квалификационные испытания модульных пистолетов Лебедева МПЛ и МПЛ1 в интересах Росгвардии, а также гражданских моделей на базе этого пистолета. Предприятие приступило к освоению производства пистолетов «Удав».

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В ноябре президент России Владимир Путин наградил ведущего инженера-конструктора «Ижмеха» Дмитрия Лебедева, который создал линейку пистолетов Лебедева, орденом «За военные заслуги».

В сентябре президент концерна «Калашников» Алан Лушников рассказал, что Минобороны России рассматривает возможность принятия на вооружение пистолета Лебедева компактного.

В октябре 2021 года источник РИА Новости проинформировал, что МВД России приняло на вооружение ПЛК, который должен заменить пистолет Макарова.

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Даниил Иринин
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