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14:00, 28 ноября 2022Наука и техника

Путин наградил создателя замены пистолета Макарова

Путин наградил создателя линейки пистолетов Лебедева инженера Дмитрия Лебедева

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил ведущего инженера-конструктора Ижевского механического завода (ИМЗ, «Ижмех») Дмитрия Лебедева, который создал линейку пистолетов Лебедева, орденом «За военные заслуги». Об этом сообщается в Telegram-канале группы компаний «Калашников».

«Ведущий инженер-конструктор Ижевского механического завода Дмитрий Лебедев награжден орденом за заслуги в разработке, производстве и введении в эксплуатацию современной военной техники и вооружения, укрепление обороноспособности страны и многолетний добросовестный труд», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Лебедев разработал основные технические решения пистолета Лебедева компактного ПЛК и модульных пистолетов Лебедева МПЛ и МПЛ1. ПЛК заменит пистолет Макарова (ПМ), а МПЛ может заменить пистолет Ярыгина в подразделениях Росгвардии.

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В сентябре президент концерна «Калашников» Алан Лушников рассказал, что Минобороны может принять на вооружение пистолет Лебедева компактный.

В январе в госкорпорации «Ростех» сообщили, что в 2023 году начнутся поставки пистолетов «Удав» в новой комплектации с глушителем в Вооруженные силы России.

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Даниил Иринин
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