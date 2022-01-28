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Российские военные получат пистолеты «Удав» в новой комплектации

Поставки пистолета «Удав» с глушителем в Вооруженные силы России начнутся в 2023 году

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В 2023 году начнутся поставки пистолетов «Удав» в новой комплектации в Вооруженные силы России. Военные получат оружие с глушителем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Ростех».

«Общевойсковые поставки Министерству обороны 9х21-мм пистолетов "Удав" начались в 2021 году. В 2023 году планируется начать поставки пистолета в специальной комплектации с глушителем», — сообщили в госкорпорации.

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Пистолетный комплекс «Удав» включает глушитель со сменным теплопоглощающим модулем. Для работы с прибором бесшумной стрельбы разработали специальный дозвуковой боеприпас калибра 9 на 21 миллиметр. Также пистолет может использовать новый боеприпас повышенной пробиваемости.

«Удав» разработали в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИточмаш). Новое оружие создали в качестве замены пистолета Макарова. Дальность стрельбы «Удава» достигает 100 метров. Также оружие позволяет пробивать бронежилеты и каски второго класса на дистанции до 75 метров. В 2019 году российским военным поставили первую партию новых пистолетов для опытной эксплуатации.

В октябре стало известно, что Министерство внутренних дел России приняло на вооружение пистолет Лебедева компактный (ПЛК).

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Даниил Иринин
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