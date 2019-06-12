Российских военных вооружили «Удавами»

Первая партия пистолетов «Удав» поставлена российским военнослужащим. Об этом сообщил генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Альберт Баков, передает РИА Новости.

«Идет опытная войсковая эксплуатация», — отметил Баков.

Пистолет разработан под патрон 9х21 миллиметра и призван заменить ПМ, принятый на вооружение в 1951 году. Оружие прошло государственные испытания и было рекомендовано к принятию на вооружение. Позже межведомственная комиссия допустила «Удава» к серийному производству.

В России неоднократно предпринимались попытки заменить ПМ в Вооруженных силах, однако все новинки, в частности, пистолет Ярыгина и пистолет Сердюкова, так и не стали массово использоваться в армии.

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