Россия испытала «Удава»

Пистолет «Удав» для Вооруженных сил России прошел государственные испытания, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Минобороны.

По словам собеседника агентства, военные высоко оценили новое оружие, и в результате «Удав» был рекомендован к принятию на вооружение.

В компании «ЦНИИточмаш» уточнили, что испытания проходили с августа по декабрь 2018 года. Пистолет проверили на стойкость в тяжелых климатических условиях, также исследовались его баллистические характеристики.

Новый пистолет, разработанный под патрон 9х21 миллиметра, призван заменить в войсках пистолет Макарова, пишет РИА Новости. Последний был принят на вооружение в 1951 году.

В России неоднократно предпринимались попытки заменить ПМ в Вооруженных силах, однако все новинки, в частности, пистолет Ярыгина и пистолет Сердюкова, так и не стали массово использоваться в армии.

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