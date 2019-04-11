Замену пистолета Макарова пустили в производство

Пистолет «Удав», задуманный как замена пистолету Макарова (ПМ), допущен к серийному производству международной комиссией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление индустриального директора кластера вооружений «Ростеха» Сергея Абрамова.

По словам Абрамова, пистолет проходит под литерой О1, акт о допуске утвержден Министерством обороны России. После этого необходимо принять оружие на вооружение либо разработать решение о его эксплуатации в войсках. Пистолет разработан под патрон 9х21 миллиметра и призван заменить ПМ, который был принят на вооружение в 1951 году.

Государственные испытания «Удава» для Вооруженных сил провели в январе 2019 года. Представитель Минобороны тогда заявил, что военные высоко оценили новое оружие, и его рекомендовали к принятию на вооружение.

В России неоднократно предпринимались попытки заменить ПМ в Вооруженных силах, однако все новинки, в частности, пистолет Ярыгина и пистолет Сердюкова, так и не стали массово использоваться в армии.

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