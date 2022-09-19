Минобороны примет на вооружение новый пистолет

Глава «Калашникова» Лушников: МО может принять на вооружение пистолет Лебедева компактный

Министерство обороны России может принять на вооружение новый пистолет от «Калашникова». Об этом сообщает РИА Новости.

«Минобороны России рассматривает возможность принятия на вооружение пистолета Лебедева компактного», — заявил в разговоре с журналистами президент концерна «Калашников» Алан Лушников. По словам Лушникова, ПЛК и его модульная версия уже были приняты на вооружение в другие силовые ведомства — МВД и Росгвардию соответственно.

Руководитель организации отметил, что после подписания контрактов на поставку с МВД и Росгвардией «Калашников» планирует начать поставки этих изделий.

Пистолет Лебедева компактный (ПЛК) разработан под патрон 9х19 миллиметров, модель имеет длину 180 миллиметров и массу 720 граммов. Пистолет оснащен подствольной планкой Пикатинни, которая позволяет установить на оружие фонарь. Вместимость магазина составляет 14 патронов.

МВД России приняло на вооружение пистолет Лебедева в октябре 2021 года. Оружие заменило морально устаревший пистолет Макарова, который ведомство использовало более 70 лет.