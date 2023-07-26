Бывший генпрокурор Украины выиграл суд у Евросоюза по отмене санкций

Экс-генпрокурор Украины Пшонка выиграл суд у Евросоюза, Брюссель снимет с него санкции

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка выиграл суд у Европейского союза (ЕС), Брюссель снимет санкции с него и его сына. Об этом говорится в решении Европейского суда справедливости.

Санкции, введенные Советом ЕС, отменили, объяснив это ошибочными оценками и недостаточно прочной фактической базой. «Суд предписывает Совету ЕС оплатить соответствующие расходы», — отмечается в бумаге.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Украины от «Партии регионов» Олег Царев рассказал, что бывший президент Виктор Янукович имеет дом в Подмосковье. По словам Царева, к Януковичу ездит и Пшонка.

