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16:11, 26 июля 2023Бывший СССР

Бывший генпрокурор Украины выиграл суд у Евросоюза по отмене санкций

Экс-генпрокурор Украины Пшонка выиграл суд у Евросоюза, Брюссель снимет с него санкции

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка выиграл суд у Европейского союза (ЕС), Брюссель снимет санкции с него и его сына. Об этом говорится в решении Европейского суда справедливости.

Санкции, введенные Советом ЕС, отменили, объяснив это ошибочными оценками и недостаточно прочной фактической базой. «Суд предписывает Совету ЕС оплатить соответствующие расходы», — отмечается в бумаге.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Украины от «Партии регионов» Олег Царев рассказал, что бывший президент Виктор Янукович имеет дом в Подмосковье. По словам Царева, к Януковичу ездит и Пшонка.

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    Алевтина Запольская
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