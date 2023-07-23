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14:53, 23 июля 2023Бывший СССР

Стало известно место жительства экс-президента Украины Януковича

Олег Царев заявил, что экс-президент Украины Янукович проживает в Подмосковье

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Экс-депутат Верховной Рады Украины от Партии регионов Олег Царев рассказал о том, где сейчас живет бывший президент государства Виктор Янукович. Об этом он сообщил в разговоре с «Московским комсомольцем».

Политик опроверг информацию о том, что бывший глава Украины владел домом в подмосковном поселке Шервуд, который на днях бал захвачен стрелком. По словам Царева, Янукович лишь арендовал особняк на протяжении некоторого времени после того, как приехал из Ростова.

«Думаю, что если бы это был дом Януковича, то он не стоял бы пустой. У него есть дом в Подмосковье, но где именно, я никогда не интересовался. К нему ездят бывший генпрокурор Украины Пшонка, бывший глава его администрации Клюев, Якименко (бывший начальник СБУ). Эти люди не общаются с прессой, и я с ними не общаюсь», — отметил экс-депутат Верховной Рады Украины, подчеркнув, что сейчас Янукович проживает в Подмосковье.

Царев также добавил, что помимо недвижимости недалеко от Москвы экс-президент Украины владеет крупнейшим из одним из лучших охотхозяйств в Сочи, ради которого он «отхватил» часть заповедника. По его словам, туда часто приезжают друзья-охотники Януковича.

Ранее сообщалось, что Украина планирует вернуть из Швейцарии арестованные там 600 килограммов золота, принадлежащие окружению бывшего украинского лидера Виктора Януковича.

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    Анастасия Астахова
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