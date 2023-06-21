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19:36, 21 июня 2023Бывший СССР

Украина захотела вернуть из Швейцарии 600 килограммов «золота Януковича»

НАБУ заявило о планах вернуть на Украину 600 килограммов «золота Януковича»

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / Globallookpress.com

Украина планирует вернуть из Швейцарии арестованные там 600 килограммов золота, принадлежащие окружению бывшего украинского лидера Виктора Януковича. Об этом в интервью агентству «Укринформ» рассказал директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семен Кривонос.

По его словам, расследование уголовного производства происходит при сотрудничестве украинских и швейцарских правоохранителей.

«Я не могу разглашать сведения о процедуре возвращения золота, поскольку оно связано с сотрудничеством с международными органами... но мы надеемся, что все вернем», — сказал Кривонос, отвечая на вопрос о продвижении дела.

4 сентября 2017 года генеральный прокурор Украины сообщил журналистам, что в ячейке одного из банков Швейцарии была найдена крупная партия золота, якобы принадлежащая близкому соратнику Януковича. Тогда же стало известно о ее аресте. Через несколько дней Федеральная прокуратура Швейцарии подтвердила конфискацию большого количества золота.

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    Варвара Кошечкина
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