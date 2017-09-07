Швейцария подтвердила конфискацию «золота Януковича»

Федеральная прокуратура Швейцарии подтвердила конфискацию большого количества золота, о котором ранее заявляли украинские власти. Информация об этом содержится в ответе прокуратуры на запрос Телевизионной службы Новостей (ТСН).

При этом отмечается, что ни одно из уголовных дел, заведенных прокуратурой относительно отмывания денег после смены власти в Киеве, не направлено против Януковича.

Производства были вызваны подозрением в отмывании денег, полученными в марте 2014 года. В рамках производств заблокированы активы на сумму свыше 100 миллионов швейцарских франков (почти 6 миллиардов рублей), отмечает ТСН.

Накануне власти Швейцарии потребовали от Киева доказательств незаконного происхождения золота, которое, как утверждают на Украине, было украдено и вывезено из страны окружением бывшего президента Виктора Януковича. «Возврат замороженных активов украинской власти может произойти только после того, как их незаконное происхождение будет установлено судом. Однако, пока окончательное судебное решение о конфискации этих активов не выдано украинскими судебными органами», — сообщили в федеральном департаменте иностранных дел Швейцарии.

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4 сентября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил журналистам, что в ячейке одного из банков Швейцарии найдено золото, которое якобы принадлежит близкому соратнику Януковича. Об этом писало ZN.ua.

«Я не могу пока сообщать, кому именно принадлежит ячейка с золотом, чтобы не навредить интересам следствия. Но могу подтвердить — большое количество золота найдено в банковских ячейках в Швейцарии, и принадлежит человеку, близкому к так называемой "семье Януковича"», — заверил Луценко. По его словам, Киев принимает меры для ареста обнаруженного золота.

В тот же день замгенпрокурора Украины Евгений Енин в интервью изданию Insider сообщил, что «в рамках сотрудничества с одной европейской страной, получена информация об аресте крупной партии золота, речь идет о более чем полутонне».

Енин также рассказал о том, что в настоящее время в разных странах Европы арестована сумма в эквиваленте около 200 миллионов долларов.