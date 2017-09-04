Бывший СССР
 

На Украине заявили об аресте 500 килограммов «золота Януковича»

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Виктор Янукович
Виктор Янукович

В Киеве заявили об аресте более 500 килограммов золота, якобы вывезенного из страны бывшим президентом Виктором Януковичем и его приближенными. Об этом в понедельник, 4 сентября, в интервью изданию Insider рассказал заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин. По его словам, операция была проведена в рамках сотрудничества с «одной европейской страной».

Енин не уточнил, о какой стране идет речь. Он отметил, что на сегодняшний день в различных, преимущественно европейских юрисдикциях арестованы активы на сумму примерно 200 миллионов долларов.

«Общая сумма ущерба, нанесенного режимом Януковича, составляет около 40 миллиардов долларов», — пояснил чиновник. Он добавил, что полтора миллиарда, которые были арестованы на Украине, уже возвращены в казну.

В конце августа исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарина Каленюк заявила, что конфискованные деньги, которые, предположительно, принадлежали Януковичу, были потрачены на бюджетные дотации друзьям действующего главы государства Петра Порошенко. По ее информации, в апреле 2017 года в специальный фонд поступило 29,668 миллиарда гривен (около 1,1 миллиарда долларов) от конфискации активов, которые правительство распределило на различные цели. «Первые, кому "помогли" конфискованными у Януковича деньгами, — аграрные империи Юрия Косюка и Олега Бахматюка», — отметила Каленюк.

Неделю спустя администрация Порошенко разослала украинским СМИ указания о подготовке публикации о том, что так называемые миллиарды Януковича не были розданы лояльным главе государства бизнесменам.

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