Киев отказался признать факт раздачи «миллиардов Януковича» друзьям Порошенко

Администрация президента (АП) Украины Петра Порошенко разослала указания украинским СМИ подготовить публикации о том, что так называемые миллиарды Януковича не были розданы лояльным главе государства бизнесменам. Об этом в четверг, 31 августа, сообщает украинское издание «Вести».

Издание публикует копию документов из АП, в которых утверждается, что «выплаченные аграрные дотации не имеют никакого отношения к "миллиардам Януковича" (бывшего президента Украины Виктора Януковича — прим. «Ленты.ру»)». Как отмечается в указании СМИ, соответствующие средства были заложены в бюджет еще в 2016 году, в то время как конфискованные деньги, якобы принадлежавшие бывшему главе государства, распределялись в 2017-м.

Материалы по теме Золотые батоны Как деньги Януковича ударят по Украине

Неделей ранее исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарина Каленюк заявила, что конфискованные деньги, которые, предположительно, принадлежали Януковичу, были потрачены на бюджетные дотации друзьям действующего главы государства Петра Порошенко.

По ее информации, в апреле 2017 года в специальный фонд поступило 29,668 миллиарда гривен (около 1,1 миллиарда долларов) от конфискации активов, которые правительство распределило на различные траты. «Первые, кому "помогли" конфискованными у Януковича деньгами, — аграрные империи Юрия Косюка и Олега Бахматюка», — отметила Каленюк.

По ее словам, государство потратило на дотации соратникам президента 809 миллионов и 142 миллиона гривен (32 миллиона и 5,5 миллионов долларов) соответственно.

В апреле стало известно, что в законную силу вступило решение украинского суда о перечислении в государственный бюджет средств, которые, как считают в Киеве, принадлежали Януковичу и его окружению.