СМИ узнали о розданных друзьям Порошенко «миллиардах Януковича»

Конфискованные деньги, которые якобы принадлежали бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, были потрачены на бюджетные дотации друзьям действующего главы государства Петра Порошенко. С таким обвинением в «Экономической правде» выступила исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарина Каленюк.

Она отмечает, что в апреле 2017 года в специальный фонд поступило 29,668 миллиарда гривен (около 1,1 миллиарда долларов) от конфискации так называемых активов Януковича, которые правительство распределило на различные траты. «Первые, кому "помогли" конфискованными у Януковича деньгами, — аграрные империи Юрия Косюка и Олега Бахматюка», — отмечает Каленюк.

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По ее словам, государство потратило на дотации соратникам президента 809 и 142 миллиона гривен (32 и 5,5 миллионов долларов), соответственно. Каленюк напомнила, что Косюк в 2015-м занимал пост заместителя главы администрации президента Украины.

В апреле Порошенко обещал, что конфискованные средства Януковича будут направлены на повышение боеспособности украинской армии. Ранее в том же месяце сообщалось о том, что в законную силу вступило решение украинского суда о перечислении в государственный бюджет средств, которые, как считают в Киеве, принадлежали Януковичу и его окружению.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов тогда информировал, что руководство «Ощадбанка», где находились деньги, вместе с Госказначейством переводит эти средства на государственные счета.