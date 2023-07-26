ЦБ разрешил иностранцам с российским ВНЖ выводить замороженные активы

ЦБ: иностранцы с российским видом на жительство могут вывести замороженные активы

Иностранные граждане с российским видом на жительство (ВНЖ) могут разблокировать замороженные на счетах типа «С» средства и продать ценные бумаги. Об этом со ссылкой на комментарий Центрального банка России сообщает РБК.

Особый порядок выполнения обязательств перед нерезидентами был введен согласно указу президента от 5 марта 2022 года. В документе сказано, что все выплаты в адрес иностранцев (включая дивиденды по ценным бумагам, платежи по займам и выплаты купонов) должны поступать в рублях на счета типа «С», при этом выводить с них деньги нельзя без разрешения правкомисии.

ЦБ объяснил, что такие выплаты для иностранцев, постоянно проживающих в стране на основании ВНЖ, осуществляются без использования счетов типа «С». Исключения составляют случаи, когда иностранец переуступил свои требования резиденту или нерезиденту после 1 марта 2022 года. Также в отношении таких иностранных граждан не действует запрет российским брокерам на продажу активов по поручениям зарубежных клиентов. Представитель Центробанка уточнил, что постоянно проживающие в России иностранцы не рассматриваются как недружественные нерезиденты в вопросах ограничений на совершение сделок с ценными бумагами.

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) также опубликовала разъяснения по поводу сделок иностранных граждан с российским ВНЖ. Согласно письму и.о. директора департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Николая Печелиева, если такое человек предоставит документы о виде на жительство, то учитывать его права на счетах типа «С» не понадобится. Это означает, что иностранцы с ВНЖ России смогут свободно распоряжаться средствами, полученными от российских эмитентов, в том числе переводить их за рубеж (на такие операции ЦБ установил лимит в один миллион долларов в месяц), подчеркнули эксперты, опрошенные изданием.

Юрист Tomashevskaya & Partners Анна Горбачева добавила, что регулятор объяснял трактовку понятия «резидент» еще весной 2022 года, но участники рынка часто неверно трактовали этот пункт, считая, что он работает только для иностранцев с российским гражданством. Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов добавляет, что разъяснения потребовались для тех ситуаций, когда иностранец получил статус валютного резидента уже после того, как в его отношении был открыт счет типа «С». В отличие от налоговых, для валютных резидентов отсутствуют требования по фактическому нахождению на территории страны определенное время в течение года, напомнил он.

Россия заморозила активы международных депозитариев бельгийской компании Euroclear и люксембургской Clearstream в качестве зеркальной меры. Согласно отчету Euroclear, на конец 2022 года на счетах типа «С» и «И» было заблокировано 188,5 миллиарда рублей и 28,9 миллиарда рублей соответственно. В документах Clearstream приводится общая стоимость замороженных в России средств в размере 134,1 миллиона евро (около 11,7 миллиарда рублей).

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов предложил снять часть санкций, направленных на иностранных инвесторов. Речь идет о тех из них, кто вложил деньги в российскую экономику уже после введения западных санкций. «Для них было бы справедливо снять ограничения, по крайней мере на уплату дивидендов, может быть, и на вывод инвестиций. Разумеется, что в объемах, не превышающих сделанные вложения и под четким контролем», — добавил Белоусов.