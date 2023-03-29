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19:37, 29 марта 2023Экономика

В России предложили снять часть санкций с иностранных инвесторов

Первый вице-премьер Белоусов предложил снять часть санкций с иностранных инвесторов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В правительстве России предложили снять часть санкций, направленных на иностранных инвесторов. Об этом заявил в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным первый вице-премьер Андрей Белоусов, сообщает ТАСС.

Речь идет о тех инвесторах, которые вложили деньги в российскую экономику уже после введения западных санкций. «Для них было бы справедливо снять ограничения, по крайней мере на уплату дивидендов, может быть, и на вывод инвестиций. Разумеется, в объемах, не превышающих сделанные вложения и под четким контролем», — добавил Белоусов.

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На данный момент отсутствует запрет компаниям на уплату дивидендов акционерам. Средства, выплаченные иностранным инвесторам, поступают на специальные банковские счета типа «С». Это особый вид счета, который может открыть только нерезидент России, как физическое, так и юридическое лицо. Его можно использовать для оплаты комиссий, налогов и пошлин, переводов на другие подобные счета, однако свободно вывести с такого счета средства без специального разрешения министерства финансов нельзя.

В феврале Госдума в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий возможность взыскания с иностранных инвесторов убытков по сделкам. Согласно изменениям в законе, суд сможет взыскать акции стратегической организации, имущество и доходы недобросовестного иностранного инвестора, полученные им при заключении ничтожной сделки. По действующему законодательству, сделки ничтожны, если совершены без предварительного согласования с комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России.

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Влада Горячева
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