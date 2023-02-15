Госдума одобрила взыскание убытков по сделкам с иностранных инвесторов

ГД приняла в первом чтении закон о взыскании с иностранных инвесторов убытков по сделкам

Госдума в среду, 15 февраля, приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность взыскания с иностранных инвесторов убытков по сделкам. Об этом сообщает ТАСС.

Одобренный документ вносит изменения в закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», согласно которым суд может взыскать акции стратегической организации, имущество и доходы недобросовестного иностранного инвестора, полученные им при заключении ничтожной сделки.

Согласно действующему законодательству, сделки ничтожны, если они совершены без предварительного согласования с правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России.

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов отметил важность предполагаемых изменений и подчеркнул, что они уточняют последствия к ситуациям, когда приобретение иностранным инвестором акций, составляющих уставный капитал стратегических предприятий, носит умышленно недобросовестный характер.

«Такие недобросовестные инвесторы в стратегической сфере своими действиями могут нанести вред безопасности нашего государства — это очевидно», — пояснил он.

В августе 2022 года президент России Владимир Путин запретил инвесторам из недружественных стран совершать сделки с долями всех стратегических предприятий и акционерных обществ, их дочерних организаций, а также с долями в проектах «Сахалин-1» и Харьягинского месторождения. Согласно подписанному указу, запрет действовал до конца 2022 года. Отмечалось, что данная мера позволяла защитить интересы российских компаний на случай экспроприации или национализации российских активов за рубежом.