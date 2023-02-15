Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
18:37, 15 февраля 2023Экономика

Госдума одобрила взыскание убытков по сделкам с иностранных инвесторов

ГД приняла в первом чтении закон о взыскании с иностранных инвесторов убытков по сделкам

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Госдума в среду, 15 февраля, приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность взыскания с иностранных инвесторов убытков по сделкам. Об этом сообщает ТАСС.

Одобренный документ вносит изменения в закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», согласно которым суд может взыскать акции стратегической организации, имущество и доходы недобросовестного иностранного инвестора, полученные им при заключении ничтожной сделки.

Согласно действующему законодательству, сделки ничтожны, если они совершены без предварительного согласования с правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России.

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов отметил важность предполагаемых изменений и подчеркнул, что они уточняют последствия к ситуациям, когда приобретение иностранным инвестором акций, составляющих уставный капитал стратегических предприятий, носит умышленно недобросовестный характер.

«Такие недобросовестные инвесторы в стратегической сфере своими действиями могут нанести вред безопасности нашего государства — это очевидно», — пояснил он.

В августе 2022 года президент России Владимир Путин запретил инвесторам из недружественных стран совершать сделки с долями всех стратегических предприятий и акционерных обществ, их дочерних организаций, а также с долями в проектах «Сахалин-1» и Харьягинского месторождения. Согласно подписанному указу, запрет действовал до конца 2022 года. Отмечалось, что данная мера позволяла защитить интересы российских компаний на случай экспроприации или национализации российских активов за рубежом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Европа накопила слишком много газа
Овечкин обратился к фанатам после сообщения о смерти отца
Путин высказался о цифровом паспорте
Назван обладатель самого крупного лотерейного выигрыша в истории
Блогерша раскрыла правильный порядок развешивания одежды для ее быстрой сушки
В окружении Костомарова назвали его состояние крайне нестабильным
НАТО передаст Украине танков на несколько бригад
Названы особенности экспортной версии ЗРС «Витязь»
В Москве отец убил бывшего возлюбленного своей дочери и попал под следствие
Упавший с 70-метровой скалы в Азии турист выжил благодаря бананам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.