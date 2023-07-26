Крупнейшей экономике ЕС срочно понадобились реформы

Министр экономики Германии на фоне рецессии заявил о срочной необходимости реформ

Экономике Германии требуются срочные реформы, чтобы «переломить негативный тренд», заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер. Об этом со ссылкой на его интервью агентству DPA сообщает ТАСС.

Такое мнение ответственный за крупнейшую экономику Евросоюза чиновник высказал на фоне фиксирующейся в стране второй квартал подряд технической рецессии. ВВП Германии сократился за два квартала на 0,5 и 0,3 процента соответственно, что грозит полноценным экономическим кризисом. Помимо этого, в ФРГ три месяца кряду фиксируют снижение индекса делового климата. Как сообщил 25 июля Германский институт экономических исследований Ifo, в июле индекс снизился на 1,3 процентных пункта, до 87,3 процента.

Немецкий министр назвал недостаточное развитие экономики результатом отсутствия работы властей над обеспечением конкурентоспособности Германии. По его мнению, рост процентных ставок и цен на энергоносители «обнажил драматичность ситуации, которая до сих пор была скрыта».

Для того чтобы переломить негативный тренд, Линднер предлагает устранить бюрократические препоны для экономического роста страны и использовать бюджетные средства для инвестиций и обеспечения целевых налоговых льгот. В то же время программы экономического стимулирования за счет государственного долга министр назвал нецелесообразными из-за высокого уровня инфляции.

Ранее Совет Евросоюза утвердил известный как «закон о чипах» регламент, направленный на уменьшение зависимости от зарубежных стран в этой сфере. Предусмотренная документом программа должна помочь ЕС удвоить к 2030 году свою долю на мировом рынке полупроводников. Для этого планируется привлечение 43 миллиардов евро государственных и частных инвестиций, включая 3,3 миллиарда из бюджета Евросоюза. Предполагается, что регламент укрепит промышленную базу ЕС по производству чипов и обеспечит его технологический суверенитет.