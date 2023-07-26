Ксения Собчак похвасталась покупкой виллы на Бали за 150 тысяч долларов

Телеведущая Ксения Собчак похвасталась в Сети покупкой виллы на острове Бали за $150 тысяч

Ксения Собчак похвасталась покупкой виллы стоимостью 150 тысяч долларов на острове Бали. Дом находится на этапе строительства, об этом она рассказала в соцсети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Сегодня важнейший момент. Я решила, что помимо прекрасной резиденции в Подмосковье, мне срочно нужно на сказочное Бали. Очень крутая вилла, обладательница которой я сегодня становлюсь. Уже представляю, как будет круто, когда вилла достроится», — сообщила телеведущая. По ее словам, она решилась на покупку после командировки в Индонезию, в ходе которой она взяла интервью у блогерши Айзы.

Объект с роскошными апартаментами находится в районе Улувату, которому дали неофициальное название «Балийский Малибу». Весь комплекс займет площадь в 21 гектар.

Ранее блогерша Айза призналась в интервью Собчак, что инвестировала деньги в строительство дома на Бали. В будущем она планирует сдавать объект недвижимости в аренду.