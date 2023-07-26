Ксения Собчак похвасталась покупкой виллы на Бали за 150 тысяч долларов
Ксения Собчак похвасталась покупкой виллы стоимостью 150 тысяч долларов на острове Бали. Дом находится на этапе строительства, об этом она рассказала в соцсети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
«Сегодня важнейший момент. Я решила, что помимо прекрасной резиденции в Подмосковье, мне срочно нужно на сказочное Бали. Очень крутая вилла, обладательница которой я сегодня становлюсь. Уже представляю, как будет круто, когда вилла достроится», — сообщила телеведущая. По ее словам, она решилась на покупку после командировки в Индонезию, в ходе которой она взяла интервью у блогерши Айзы.
Объект с роскошными апартаментами находится в районе Улувату, которому дали неофициальное название «Балийский Малибу». Весь комплекс займет площадь в 21 гектар.
Ранее блогерша Айза призналась в интервью Собчак, что инвестировала деньги в строительство дома на Бали. В будущем она планирует сдавать объект недвижимости в аренду.