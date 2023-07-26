Россия отказалась выступать на заседании Совбеза ООН по зерновой сделке

Представитель России отказался выступать на заседании Совбеза ООН по зерновой сделке

Представитель России отказался выступать на заседании Совета Безопасности ООН по зерновой сделке из-за недопуска докладчика. Об этом пишет ТАСС.

Великобритания заблокировала выступление российского докладчика на заседании Совбеза ООН по теме гонений на Украинскую Православную Церковь. По словам первого зампостпредаа России при ООН Дмитрия Полянского, там должны были выступить епископ Гедеон и украинский писатель, которые подверглись преследованиям на Украине, а также представитель ООН.

Но представитель Великобритании заявил, что сразу же после заседания по церковному вопросу пройдет второе — по зерновой сделке. Поэтому из-за временных ограничений по церковному вопросу может выступить только один докладчик.

Представитель России поставил на голосование выступление епископа Гедеона. Однако за это проголосовали лишь три страны.

В итоге Полянский заявил, что «в знак протеста против попытки Великобритании отсечь нашего докладчика от участия в заседании Совбеза» Россия отказывается выступать на следующем. Он отметил, что кандидатура епископа «полностью соответствует критериям правила 39 временных процедур СБ ООН, то есть обладает компетенцией по вопросу, находящемуся сегодня на повестке дня».

Ранее на Украине суд арестовал наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) до 14 августа. Его могут освободить под залог в размере 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов).