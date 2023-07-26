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18:47, 26 июля 2023Ценности

Популярная рэперша сменила прическу и возмутила фанатов

Американская рэперша Doja Cat показала короткую розовую прическу и возмутила фанатов

Фото: @dojacat

Популярная американская рэперша Doja Cat (Доджа Кэт, настоящее имя — Амала Дламини) сменила прическу и возмутила фанатов в сети. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 27-летняя исполнительница показала новый образ, состоящий из коротких розовых волос. При этом на фото видно, что на затылке звезды черным цветом нарисован большой паук, украшенный многочисленными стразами. Свой образ звезда дополнила массивными серьгами и открытым платьем, демонстрирующим большую татуировку в области спины.

Публикация набрала более 1,2 миллиона лайков. Поклонники оценили внешний вид звезды в комментариях, которые позже стали скрыты. «У вас серьезные проблемы», «Я до сих пор помню, как она кричала и плакала от страха пауков, а теперь он у нее на голове», «Ее схватил дьявол», — высказались они.

В апреле американская рэперша Doja Cat снялась в прозрачном топе после уменьшения груди. На размещенных снимках исполнительница предстала без бюстгальтера в прозрачном кроп-топе, сквозь который просвечивал обнаженный бюст.

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    Екатерина Ештокина
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