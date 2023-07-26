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09:48, 26 июля 2023Россия

Движение по Крымскому мосту приостановили

Движение транспортных средств по Крымскому мосту приостановили
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту приостановили. Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на сооружении.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении. Там не уточняется причина перекрытия движения.

При этом, как стало известно позднее, через шесть минут после сообщения о приостановке движения по сооружению его восстановили.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков заявлял, что при любой теоретической угрозе с Крымского моста убирают людей и машины, тысячи человек обеспечивают безопасность. Он также призвал россиян отказаться от съемки видео с Крымского моста, поскольку их может использовать противник.

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    Анастасия Шейкина
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