Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:13, 26 июля 2023Путешествия

Десятки россиян попытались улететь через Стамбул в Европу и остались без отдыха

TourDom: у 40 россиян сгорели билеты в Европу из-за задержки рейса из Самары в Стамбул

Фото: Artem Bryzgalov / Unsplash

У десятков россиян, попытавшихся улететь в Европу через Стамбул из Самары, сгорели билеты на стыковочные рейсы из-за 11-часовой задержки самолета. Об этом рассказали подписчики Telegram-канала «Крыша ТурДома» портала TourDom.

На сайте уточняется, что рейс WZ 1365 авиакомпании Red Wings должен был вылететь в среду, 26 июля, в 03:40. Сначала его перенесли на 13:00 (12:00 мск), а потом — на 14:45. Представители авиаперевозчика сообщили, что причина задержки — поломка самолета. Необходимо было заменить деталь топливного бака, которую ждали из Москвы.

Материалы по теме:
Один день из жизни самолета. Как все устроено?
Один день из жизни самолета. Как все устроено?
Промо
19 апреля 2023
Где купить дешевые авиабилеты и туры за рубеж в 2023 году? Как сэкономить на билетах из России и на каком сайте их купить
Где купить дешевые авиабилеты и туры за рубеж в 2023 году?Как сэкономить на билетах из России и на каком сайте их купить
30 мая 2023

По словам одной из пассажирок, около 70 туристов уехали домой, а остальным предоставили гостиницу. Портал также сообщает, что примерно 40 путешественников остались без отдыха в Европе, так как они не успели на стыковочные рейсы из Стамбула.

Одна из читательниц Telegram-канала посоветовала пассажирам со сгоревшими билетами сразу связаться с авиакомпанией, предупредить об опоздании и попросить замену на ближайший рейс, на который они могут посадить. Второй вариант — добиться возврата денег и купить новый билет.

Ранее сообщалось, что россиянин не успел на стыковочный рейс в Анталью по вине авиакомпании Nordwind и отсудил у перевозчика более 200 тысяч рублей. Уточняется, что из суммы компенсации ущерба почти 72 тысячи рублей составлял штраф за нарушение прав потребителя.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Черняк
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле заявили о неприкрытом давлении США и их партнеров на страны Африки

    Москвичей попросили воздержаться от выхода на улицу

    Судебные претензии Чехии к России объяснили

    Импорт китайских легковушек в Россию вырос на 543 процента

    На Украине сообщили о попытке вывоза скрипки Страдивари в Молдавию

    Артемий Лебедев посоветовал россиянкам заниматься карьерой после рождения детей

    Межпланетную станцию «Луна-25» заправили топливом

    В Запорожской области рассказали об отражении двух волн атаки ВСУ

    В России отреагировали на возможное подорожание гречки

    России предсказали быстрый рост цен на вино

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости