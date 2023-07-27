Россиянам назвали способы избежать испорченного отдыха в Абхазии

Россиянам посоветовали быть готовыми к доплате, если хочется лучшего сервиса в Абхазии

Российским туристам назвали несколько простых способов избежать испорченного отдыха в Абхазии. Советами делится РИА Новости.

Источник отмечает, что обычно уборка гостевых домов на курортах этой страны проводится только перед заездом, а мыть полы и выносить мусор туристам приходится самостоятельно. Поэтому россиянам, которые хотят лучшего сервиса, рекомендуют быть готовыми к доплате.

Кроме того, туристам следует учитывать, что стиральная машина может быть платной, а на гель для душа и шампунь в ванной рассчитывать не стоит. Туалетную бумагу и мешки для мусора тоже выдают только при заселении.

Россиянам также порекомендовали проверять в описании жилья перед бронированием наличие в нем газовой плиты и генератора, поскольку в Абхазии часто отключают электричество. Чтобы убедиться, что условия соответствуют ожиданиям, туристам советуют заранее созвониться с хозяевами дома по видеосвязи и попросить их все показать.

В материале говорится, что путешественникам, которые предпочитают тихий отдых, лучше ехать не в Гагру, Сухум, Новый Афон, Пицунду и Гудауту, а в поселки Очамчира и Цандрипш, села Лдзаа и Амжикухуа или пансионат «Мюссера».

Ранее сообщалось, что россияне поехали в дешевый отель в Абхазии и описали отдых фразой «цивилизация далеко». «Что напрягает? То, что за территорией, — отметила автор публикации. — Жесть, сказали мои туристы. Грязь, лепешки от коров, помойка по дороге».