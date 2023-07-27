Комитет Совфеда поддержал поправку о запрете на выезд после размещения повестки

Комитет Совфеда по обороне поддержал поправку о запрете на выезд после размещения повестки

Комитет Совета Федерации по обороне поддержал поправку о запрете на выезд после размещения повестки в реестре. Об этом заявил сенатор Константин Басюк, которого цитирует РИА Новости.

Ранее Госдума приняла закон о запрете призывникам выезжать из России со дня направления им повестки из военкомата.

Сенаторы планируют рассмотреть закон в пятницу, 28 июля. Документ предусматривает временное наложение запрета на выезд из России. Согласно тексту закона, соответствующие решения будут принимать военные комиссариаты, после чего о них будут извещать самих граждан, а также органы власти.

Помимо этого, Басюк заявил, что оборонный комитет Совфеда поддержал закон об изменении призывного возраста, новые границы которого Госдума установила в пределах от 18 до 30 лет. Поправки в законодательство о воинской обязанности и военной службе начнут действовать с 1 января 2024 года.