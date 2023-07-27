Сенатор Басюк заявил, что комитет Совфеда поддержал закон об изменении призывного возраста

Комитет Совета Федерации по обороне поддержал закон об изменении призывного возраста в России. Об этом сообщил сенатор Константин Басюк, его цитирует РИА Новости.

Закон о повышении верхней планки призывного возраста в комитете верхней палаты парламента поддержали единогласно.

Совфед рассмотрит закон об изменении возраста призыва в России 26 июля — документ внесен в повестку заседания на эту дату. Как заявляла спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, сенаторы поддержат принятый Думой закон, вокруг этой инициативы нет причин для излишней резонансности.

25 июля Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о повышении верхней границы призывного возраста в России с 27 до 30 лет. По новым правилам призыву будут поддержать военнообязанные в возрасте от 18 до 30 лет, а те, кому исполнилось 27 лет в 2023 году, будут автоматически зачисляться в запас. Закон вступит в силу после принятия Советом Федерации, одобрения президентом России и публикации на портале правовых актов.

