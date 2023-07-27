Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:08, 27 июля 2023Россия

Комитет Совфеда поддержал закон об изменении призывного возраста

Сенатор Басюк заявил, что комитет Совфеда поддержал закон об изменении призывного возраста

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Комитет Совета Федерации по обороне поддержал закон об изменении призывного возраста в России. Об этом сообщил сенатор Константин Басюк, его цитирует РИА Новости.

Закон о повышении верхней планки призывного возраста в комитете верхней палаты парламента поддержали единогласно.

Совфед рассмотрит закон об изменении возраста призыва в России 26 июля — документ внесен в повестку заседания на эту дату. Как заявляла спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, сенаторы поддержат принятый Думой закон, вокруг этой инициативы нет причин для излишней резонансности.

25 июля Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о повышении верхней границы призывного возраста в России с 27 до 30 лет. По новым правилам призыву будут поддержать военнообязанные в возрасте от 18 до 30 лет, а те, кому исполнилось 27 лет в 2023 году, будут автоматически зачисляться в запас. Закон вступит в силу после принятия Советом Федерации, одобрения президентом России и публикации на портале правовых актов.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле анонсировали заявление Путина

    На Украине признали удар по военному аэродрому в Хмельницкой области

    В российском регионе дошкольник нашелся живым после двухдневных блужданий в лесу

    В Госдуме предложили способ сдержать цены на бензин

    Комитет Совфеда поддержал закон об изменении призывного возраста

    Опытный пилот уклонился в небе от самолета и чудом спас жизни 175 пассажиров

    Россиянка превратила свою квартиру в приют для сотни крыс

    На Украине рассказали о хаосе в войсках в первые дни контрнаступления

    Стало известно о взрывах в Сумской области Украины

    «Росатом» выразил готовность обеспечить Африку энергией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости