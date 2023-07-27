Ведущая Первого канала пожаловалась на «вечную женскую беду»

Ведущая Жанна Бадоева пожаловалась на мужчин, не умеющих красиво фотографировать

Ведущая программы «Жизнь других» на Первом канале Жанна Бадоева пожаловалась на то, что мужчины часто не умеют делать красивые фотографии своих возлюбленных. Мыслями об этом она поделилась в своем Telegram-канале.

Бадоева рассказала, что стала свидетельницей конфликта, во время которого женщина обвинила мужчину в том, что он не смог сделать ей красивые снимки.

«Мы сидели и смотрели на них, жалели то одну, то другого. А потом поняли с подружкой, что это же наша вечная женская беда — наш мужчина, который не умеет нас красиво сфотографировать», — написала телеведущая.

Бадоева добавила, что и ее муж, и ее директор плохо фотографировали ее, однако она не смогла бы устроить скандал из-за неполучившихся снимков. «Это точно не моя история, но хотелось бы», — заключила она.

Ранее Бадоева раскрыла секрет крепкого брака. Она заявила, что супругам нужно уметь разговаривать и договариваться. По мнению ведущей, такие беседы лучше всего вести не в спешке, а в спокойной атмосфере и подходящем для общения настроении.