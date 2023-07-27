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15:19, 27 июля 2023Интернет и СМИ

Ведущая Первого канала пожаловалась на «вечную женскую беду»

Ведущая Жанна Бадоева пожаловалась на мужчин, не умеющих красиво фотографировать
Жанна Бадоева

Жанна Бадоева. Фото: Дмитрий Голубович / Russian Look / Globallookpress

Ведущая программы «Жизнь других» на Первом канале Жанна Бадоева пожаловалась на то, что мужчины часто не умеют делать красивые фотографии своих возлюбленных. Мыслями об этом она поделилась в своем Telegram-канале.

Бадоева рассказала, что стала свидетельницей конфликта, во время которого женщина обвинила мужчину в том, что он не смог сделать ей красивые снимки.

«Мы сидели и смотрели на них, жалели то одну, то другого. А потом поняли с подружкой, что это же наша вечная женская беда — наш мужчина, который не умеет нас красиво сфотографировать», — написала телеведущая.

Бадоева добавила, что и ее муж, и ее директор плохо фотографировали ее, однако она не смогла бы устроить скандал из-за неполучившихся снимков. «Это точно не моя история, но хотелось бы», — заключила она.

Ранее Бадоева раскрыла секрет крепкого брака. Она заявила, что супругам нужно уметь разговаривать и договариваться. По мнению ведущей, такие беседы лучше всего вести не в спешке, а в спокойной атмосфере и подходящем для общения настроении.

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    Мария Большакова
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