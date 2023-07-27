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19:14, 27 июля 2023Силовые структуры

Российского инспектора ДПС отправили под арест за избиение пьяного водителя

Во Владикавказе отправили под арест инспектора ДПС, избившего пьяного водителя

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Северной Осетии отправили под домашний арест инспектора ГИБДД, избившего россиянина. Об этом в четверг, 27 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 15 апреля 2023 года около полуночи инспектор ДПС остановил во Владикавказе иномарку, водитель которой, как стало ясно при проверке документов, был пьян. Нарушитель порядка попросил инспектора передать автомобиль под сохранную расписку его знакомому. После отказа он стал возмущаться, что привело к превышению полномочий со стороны полицейского — тот ударил мужчину в лицо, а затем выволок из патрульного автомобиля, повалил на землю и избил.

Сотрудниками СКР проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.

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    Владимир Седов
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