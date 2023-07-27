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09:37, 27 июля 2023Ценности

Бывший «ангел» Victoria's Secret показала фигуру в купальнике на море

Модель Девон Виндзор показала подтянутую фигуру в оранжевом купальнике на фоне моря

Фото: @devwindsor

Бывший «ангел» Victoria's Secret, американская топ-модель Девон Виндзор показала фигуру в откровенном образе через два месяца после родов. Соответствующие снимки она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

29-летняя манекенщица снялась на фоне моря и скал и оранжевом раздельном купальнике, состоящем из топа-бандо и плавок на низкой посадке. При этом она продемонстрировала подтянутое тело, на котором отсутствуют косметические дефекты в виде растяжек и целлюлита.

Кроме того, звезда распустила светлые волосы средней длины и отказалась от макияжа. Свой образ она дополнила многочисленными браслетами, ожерельем из ракушек, серьгами и солнцезащитными очками.

В июне американская топ-модель Девон Виндзор снялась в бикини. На размещенных фото бывший «ангел» Victoria's Secret предстала на яхте в голубом купальнике, состоящем из бюстгальтера и трусов на низкой посадке.

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    Екатерина Ештокина
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