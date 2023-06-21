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08:33, 21 июня 2023Ценности

Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в бикини

Модель Девон Виндзор снялась в бикини

Фото: @devwindsor

Бывший «ангел» Victoria's Secret, американская топ-модель Девон Виндзор показала фигуру в откровенном образе через полтора месяца после родов. Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

29-летняя манекенщица снялась на яхте в голубом бикини, состоящем из бюстгальтера и трусов на низкой посадке. При этом Виндзор продемонстрировала подтянутое тело без косметических дефектов на коже.

Свой внешний вид она дополнила цветным парео и распустила длинные волосы оттенка блонд. В качестве аксессуаров звезда выбрала солнцезащитные очки и ожерелье из ракушек. Также на снимках видно, что женщина отказалась от макияжа.

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Поклонники оценили внешность модели в комментариях под постом. «Я в восхищении», «Вы просто королева», «Очень красивая», — высказались они.

Ранее в июне российский фотограф Елизавета Породина сняла для обложки испанского Vogue американскую модель и бывшего «ангела» Victoria's Secret Грейс Элизабет. На размещенном снимке 26-летняя модель предстала в блестящем розовом топе и с морской звездой в руках.

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    Екатерина Ештокина
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