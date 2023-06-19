Российский фотограф сняла бывшего «ангела» Victoria’s Secret для Vogue

Российский фотограф сняла для испанского Vogue бывшего «ангела» Victoria’s Secret

Российский фотограф Елизавета Породина сняла для обложки испанского Vogue американскую модель и бывшего «ангела» Victoria's Secret Грейс Элизабет. Соответствующие кадры журнал опубликовал в своем официальном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном кадре 26-летняя модель предстала в блестящем розовом топе и с морской звездой в руках. При этом девушке сделали укладку на мокрых волосах и макияж в ярких розовых оттенках. «Русалка в море», — подписано под постом.

Известно, что Породина в течение нескольких лет снимает для Vogue, Time, The Cut и других изданий. Кроме того, фотограф стала создателем обложек с Брэдом Питтом для GQ, а также Зендаей и Беллой Хадид для Vogue.

В апреле звезда «Игры в кальмара» также стала моделью Елизаветы Породиной. 28-летняя актриса сериала позировала в нескольких образах космической тематики.