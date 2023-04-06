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12:37, 6 апреля 2023Ценности

Звезда «Игры в кальмара» стала моделью российского фотографа

Российский фотограф Елизавета Породина сняла южнокорейскую актрису Чон Хо-ен для GQ

Российский фотограф Елизавета Породина сняла южнокорейскую актрису и супермодель Чон Хо-ен для журнала GQ. Соответствующие снимки появились в Instagram-аккаунтах обеих участниц фотосессии (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

28-летняя звезда сериала «Игры в кальмара» позировала в нескольких образах космической тематики. Так, на одном из кадров она запечатлена в полупрозрачном платье и широком металлическом поясе с мечом в руках, на другом — в боди и золотистом топе на фоне ночных гор и реки, а на третьем — в цветочном корсете и ботфортах на огромной подошве.

Известно, что наряды модели для съемки подбирала стилистка Дена Джаннини, автором макияжа стала визажистка Холли Силиус, а укладки — парикмахер Тьяго Гойа.

В феврале американская модель Пэрис Хилтон стала героиней новой обложки февральского выпуска журнала Vogue Arabia. Автором съемки также выступил российский фотограф Абдулла Артуев, которые ранее уже сотрудничал с различными версиями упомянутого издания.

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Карина Черных
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