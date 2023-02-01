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14:10, 1 февраля 2023Ценности

Российский фотограф снял Пэрис Хилтон в банном халате для Vogue

Российский фотограф Абдулла Артуев снял модель Пэрис Хилтон в банном халате для Vogue

Фото: @abdullartuev

Американская модель Пэрис Хилтон стала героиней новой обложки февральского выпуска журнала Vogue Arabia. Фотографии опубликованы в Instagram-аккаунте издания (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя знаменитость позировала перед фотографом в банном халате белого цвета, частично оголив зону декольте. На размещенном кадре телезвезда красит ресницы тушью, при этом ее волосы уложены в объемную прическу, а на лице нанесен макияж в нюдовых оттенках. Из аксессуаров на ней — бриллиантовое колье и браслет в виде банта.

Известно, что Хилтон снялась для страниц Vogue в образе американской актрисы Мэрилин Монро. Отмечается, что автором съемки выступил российский фотограф Абдулла Артуев, которые ранее уже сотрудничал с различными версиями упомянутого издания.

В апреле 2022 года Пэрис Хилтон приняла участие в фестивале «Коачелла» в Калифорнии и восхитила поклонников откровенным образом. Для мероприятия телезвезда выбрала прозрачное платье-сетку длины мини, блестящие легинсы, топ-корсет на молнии и прикрыла грудь пэстисами (декоративными наклейками на грудь).

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Майя Пономаренко
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