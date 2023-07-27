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13:42, 27 июля 2023Культура

Скончалась старейшая актриса театра имени Моссовета Нина Дробышева

Народная артистка РСФСР Нина Дробышева умерла на 85-м году жизни
Нина Дробышева

Нина Дробышева. Фото: Александр Лыскин / РИА Новости

Умерла народная артистка РСФСР, старейшая актриса театра имени Моссовета Нина Дробышева. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учреждения культуры.

«Сегодня ночью после продолжительной болезни скончалась наша замечательная артистка Нина Ивановна Дробышева. Коллектив театра глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким», — заявили в театре имени Моссовета. Там добавили, что о церемонии прощания и похоронах будет сообщено позже. Дробышева скончалась на 85-м году жизни.

Нина Дробышева родилась в Ленинграде 21 июля 1939 года. В 1961-м она окончила театральную студию при Ленинградском ТЮЗе, в котором работала еще с 1958 года, во время учебы. С 1962 года служила в московском театре имени Моссовета, на сцене которого она прославилась ролью Эдит Пиаф в одноименной постановке. Широкой аудитории она известна по таким фильмам, как «Два капитана», «Улица полна неожиданностей» и «Чистое небо».

В феврале сообщалось о кончине народной артистки России Светланы Брагарник. Она около 50 лет служила в Московском драматическом театре имени Николая Гоголя, который с 2013 по 2022 год носил название «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова.

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    Сергей Равин
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