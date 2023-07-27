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12:16, 27 июля 2023Мир

Африка попросила у Путина поддержки для членства в СБ ООН

Председатель Африканского союза Махамат попросил Путина поддержки для членства в СБ ООН
Муса Факи Махамат

Муса Факи Махамат. Фото: Tiksa Negeri / Reuters

Африка насчитывает около 1,5 миллиарда жителей, но при этом не имеет постоянного представителя в Совете Безопасности ООН. Председатель Комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат считает, что эту ситуацию надо исправить, и попросил президента России Владимира Путина посодействовать этому. Цитату приводит ТАСС.

«Несправедливо, что Африка находится вне СБ ООН, вне "Группы двадцати", вне тех трибун, на которых решаются мировые вопросы, и очень часто — проблемы Африканского континента», — посетовал Махамат.

Сам Путин ранее поддержал идею вступления Африканского союза в G20 и понадеялся, что это произойдет уже в сентябре этого года на саммите в Индии. Он также заявил, что Москва рассматривает Африканский союз как «ведущую региональную организацию, которая формирует современную структуру безопасности на континенте».

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    Виктория Кондратьева
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