Бывший муж жены Байдена обвинил семью президента США в вымогательстве

Экс-супруг Джилл Байден назвал семью президента США «преступным кланом»

Семья президента США Джо Байдена вымогала имущество у бывшего мужа жены американского лидера Джилл Байден, с которым та развелась в середине 1970-х годов. Об этом в эфире телеканала Newsmax сообщил сам экс-супруг первой леди США Билл Стивенсон.

«Отдай ей дом, или у тебя будут серьезные проблемы», — вспоминает Стивенсон слова Фрэнка Байдена, дяди нынешнего американского президента. По словам мужчины, через пару месяцев после этого разговора его родному брату налоговая прислала чек на 8200 долларов.

Ранее Букингемский дворец отреагировал на нарушение Байденом этикета при встрече с королем Великобритании Карлом III. Источник, близкий к королевской семье, заявил, что Карл III «не испытал никакого дискомфорта», когда Байден похлопал его по спине.