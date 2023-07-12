Букингемский дворец отреагировал на фамильярность Байдена при встрече с королем

Букингемский дворец прокомментировал фамильярность Байдена при встрече с Карлом III

После сообщений о том, что американский президент Джо Байден нарушил этикет при встрече с королем Великобритании Карлом III, Букингемский дворец неофициально прокомментировал инцидент. Об этом сообщает журнал People.

Источник издания, близкий к королевской семье, заявил, что Карл III «не испытал никакого дискомфорта», когда Байден похлопал его по спине. Более того, этот жест можно рассматривать как «чудесный символ теплоты и симпатии между лидерами и их народами». Он также отметил, что вопреки распространенному мнению, президент США не нарушил протокол, когда опередил короля и пошел перед ним. Это, по его словам, соответствует официальному протоколу, поскольку Байден старше Карла.

10 июля во время первой официальной встречи Байдена и Карла III во время рукопожатия с королем Великобритании американский лидер схватил его левой рукой за локоть, а также похлопал по спине. Это расценивается как большая фамильярность, так как по негласным правилам никому не позволяется притрагиваться к монарху без позволения. Кроме того, во время смотра гвардии Байден на два шага опередил монарха, что обычно также считается недопустимым.

Ранее сообщалось, что Карл III назвал слизняков «занозой в заднице» и объявил им войну. Он решил противостоять решению Королевского садоводческого общества (RHS), которое перевело слизняков из разряда «вредителей» и назвало «друзьями».