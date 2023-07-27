Сенатор Шейкин предложил заблокировать сервис пробива информации «Глаз бога»

В России предложили заблокировать популярный сервис пробива информации Eye of God («Глаз бога»). Как сообщает ТАСС, с такой инициативой выступил сенатор Артем Шейкин, направивший обращения в Роскомнадзор и Генпрокуратуру.

«Вызывают большие опасения факты мошенничества с использованием биометрических данных и механизмов искусственного интеллекта. Одним из сервисов, имеющих широкое распространение на территории России, является Eye of God, который предоставляет услугу, позволяющую записывать телефонный разговор за определенную плату», — сказал сенатор, являющийся зампредом Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.

По данным Шейкина, запись голоса происходит без ведома самого россиянина, что нарушает законодательство в сфере персональных и биометрических данных. Сенатор полагает, что в дальнейшем полученные образцы голоса могут использоваться в преступных целях.

Шейкин также отметил, что в стране реализуется все больше схем с использованием биометрии и искусственного интеллекта. Особенно важным он считает то, что жертвами такого рода мошенничества становятся пенсионеры.

Тем временем названы самые уязвимые для взлома домашние гаджеты. Ими являются камеры видеонаблюдения недорогого ценового сегмента, которые обладают практически идентичным устройством.